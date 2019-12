Dienstag, 10. Dezember 2019

TAH verlost Karten für Berliner Philharmoniker im Roxy Holzminden

Für Kiril Petrenko ist es das erste Silvesterkonzert als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Foto: Stephan Rabold

Holzminden/Berlin. Im traditionellen Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker steht dieses Jahr erstmals ihr neuer Chefdirigent Kirill Petrenko am Pult. Zusammen mit der Starsopranistin Diana Damrau gestalten sie einen beschwingten Jahresausklang mit mitreißenden Broadway-Melodien von Gershwin bis Bernstein. Die Silvestergala wird aus der Philharmonie Berlin am 31. Dezember ab 17 Uhr live in mehr als 300 deutsche und internationale Kinos übertragen. Das Roxy-Kino Holzminden ist dabei. Für das Konzertereignis im Holzmindener Kinosessel verlost der TAH, exklusiv in einer ABOplus-Aktion, dreimal zwei Karten. TAH-Abonnenten können bei der ABOplus-Aktion mitmachen und dreimal zwei Kinokarten gewinnen. Wer teilnehmen will, schickt unter vollem Namen und mit Telefonnummer unter dem Stichwort „Berliner Philharmoniker im Roxy“ eine E-Mail an redaktion@tah.de oder eine Postkarte an den Täglichen Anzeiger, Zeppelinstraße 10, 37603 Holzminden. Einsendeschluss ist der 14. Dezember. Viel Glück! Karten im Vorverkauf gibt es im Roxy und unter www.berliner-philharmoniker.de/kino. (spe)

