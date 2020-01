Samstag, 11. Januar 2020

TAH verlost Karten für das „Gespräch Hoch 2“ in Holzminden

Katja Just und Wolfgang Trepper sind zu Gast beim „Gespräch Hoch 2“. Fotos: Patrick Franck/jagu-agentur.de

Holzminden. Die Talkreihe „Gespräch Hoch 2“ von NDR Info und WDR 5 geht mit hochkarätigen Talkgästen in die nächste Runde: Am Dienstag, 21. Januar, um 19 Uhr sind die Bestseller-Autorin und Bürgermeisterin von Hallig Hooge Katja Just und der preisgekrönte Kabarettist Wolfgang Trepper zu Gast in Holzminden. In der Stadthalle stellen sie sich live vor Publikum einen Abend lang den Fragen der Moderatoren Stephan Fritzsche (NDR) und Volker Schaeffer (WDR). Jeder kann als Besucher live in der Stadthalle dabei sein. Karten sind im Vorverkauf beim Stadtmarketing Holzminden und an der Abendkasse erhältlich. Der TAH verlost in einer ABOplus-Aktion unter seinem Lesern fünfmal zwei Karten für das „Gespräch Hoch 2“.

NDR Info sendet den gesamten Talk als Aufzeichnung an zwei Sonntagen in „Der Talk“, jeweils um 16.05 Uhr: Katja Just am 26. Januar, Wolfgang Trepper am 9. Februar. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, beim Stadtmarketing Holzminden und online unter www.reservix.de. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Der TAH verlost fünfmal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen will, schickt unter dem Stichwort „Gespräch Hoch 2“ bis zum 14. Januar eine E-Mail an redaktion@tah.de oder eine Postkarte an den Täglichen Anzeiger, Zeppelinstraße 10, 37603 Holzminden. Bitte den Namen, Wohnort und die Telefonnummer angeben. Viel Glück! (r/spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. Januar