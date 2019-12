Samstag, 14. Dezember 2019

TAH verlost Karten für die Johnny Cash Show in der Stadthalle Holzminden

Die „Cashbags“ treten den Beweis an: Die Legende lebt! Foto: Cashbags

Holzminden. Die Legende des „Man in Black“ lebt in den „Cashbags“ weiter, dem vielleicht wahrhaftigsten Johnny Cash Revival der Welt um US-Sänger Robert Tyson. Nichts wird hier 1:1 kopiert und trotzdem ist alles echt, live und wie damals. Fans dieser Musik und dieser Epoche müssen das erlebt haben! Am Sonnabend, 18. Januar, ist die Show ab 20 Uhr in der Stadthalle Holzminden zu erleben. Der TAH verlost in einer ABOplus-Aktion dreimal zwei Karten für die von dem Dresdner Musiker und Cash-Spezialisten Stephan Ckoehler mit viel Liebe zum Detail konzipierte „Hello, we’re The Cashbags – The Johnny Cash Show“.

Karten gibt es unter anderem beim Stadtmarketing und beim TAH in der zeppelinstraße, für TAH-Abonnenten vergünstigt. In einer ABOplus-Aktion verlost der TAH zudem dreimal zwei Karten für die Show am 18. Januar. Wer gewinnen will, schickt unter dem Stichwort „Johnny Cash Show“ eine E-Mail an redaktion@tah oder eine Postkarte an den Täglichen Anzeiger, Zeppelinstraße 10, 37603 Holzminden. Bitte den Namen und die Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 18. Dezember. Viel Glück! (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 14. Dezember