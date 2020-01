Samstag, 18. Januar 2020

TAH verlost Karten für Mirja Boes in der Stadthalle Holzminden

Mirja Boes inmitten ihrer Band „Honkey Donkeys“. Foto: Lars Laion

Holzminden. Die Eventagentur „fee fairs events entertainment GmbH & Co. KG“ präsentiert in Kooperation mit der Stadtmarketing Holzminden GmbH Mirja Boes mit ihrer Live-Band „Honkey Donkeys“ am Donnerstag, 13. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle Holzminden. Dabei stellt der Bühnen- und TV-Star sein neues Programm „Auf Wiedersehen! Hallo! – Die Willkommenabschiedrevue“ vor. Freuen darf man sich auf ein „Best of Best of“ ihres Schaffens – möglicherweise zum allerletzten Mal. Der Abgesang dauert aber nur vier Minuten, denn so lange ist ihr teilweise zu Recht vergessener Smashhit „20 Zentimeter, nie im Leben kleiner Peter”. Danach gibt es neue Impro-Comedy rund um die kleinen, großen, schrecklich-schönen und leiderlustigen Comebacks des Lebens.

Der TAH verlost dreimal zwei Karten für die Show in Holzminden. Wer gewinnen will, schickt mit dem Stichwort „Mirja Boes“ eine E-Mail an redaktion@tah.de oder eine Postkarte an den Täglichen Anzeiger, Zeppelinstraße 10, 37603 Holzminden. Einsendeschluss ist der 22. Januar. Bitte den Namen, Wohnort und Telefonnummer nicht vergessen. Viel Glück! Tickets für die Show gibt es im Büro der Stadtmarketing Holzminden GmbH oder unter www.eventim.de. (spe)