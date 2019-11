Mittwoch, 13. November 2019

TAH verlost Karten für „Servus Peter“ in Holzminden

„Servus Peter“ heißt es am 28. November in der Holzmindener Stadthalle. Foto: Agentur

Holzminden. Dem Alltag entfliehen und auf andere Gedanken kommen? Dann auf in den Biergarten des „Weissen Rössl“ am Wolfgangsee. Mit Comedy, gute Laune und viel Musik am laufenden Band: Das Musical „Servus Peter“ kommt nach Holzminden. Wann? Am Donnerstag, 28. November. Wohin? In der Stadthalle Holzminden. Der TAH verlost für das Schlagermusical dreimal zwei Freikarten an TAH-Abonnenten.

