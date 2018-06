Dienstag, 12. Juni 2018

TAH verlost Karten für Simon Rattles Abschied live im Roxy

Sir Simon Rattle gibt sein Abschiedskonzert. TAH-Leser können im Kino live dabei sein. Foto: Monika Rittershaus

Holzminden. Am 14. November 1987 gab ein vielversprechender Dirigent mit Gustav Mahlers Sechster Symphonie sein Debüt bei den Berliner Philharmonikern: Simon Rattle. „Ich hatte an diesem Tag das Gefühl, ich würde meine Stimme finden“, so Rattle im Rückblick. Mahlers facettenreiches Werk steht jetzt erneut auf dem Programm, wenn Sir Simon zum letzten Mal als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker in der Philharmonie auftritt. Ein Kreis schließt sich. Am Mittwoch, 20. Juni, wird Sir Simon Rattles Abschied mit Mahlers Sechster um 19.30 Uhr live im Roxy-Kino in Holzminden übertragen. Für dieses besondere Konzert-Kino-Erlebnis verlost der TAH in einer ABOplus-Aktion dreimal zwei Karten. Wer live im Roxy dabei sein will, schickt unter dem Stichwort „Rattles Abschiedskonzert“ eine E-Mail an redaktion@tah.de oder eine Postkarte an den Täglichen Anzeiger, Zeppelinstraße 10, 37603 Holzminden. Einsendeschluss ist Freitag, 15. Juni. Bitte Namen, Wohnort und Telefonnummer nicht vergessen. Viel Glück! (spe)

