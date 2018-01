Dienstag, 09. Januar 2018

TAH verlost zehn Karten für „Geneses“

Die Tribute-Band „Geneses“ spielt am 16. März in der Stadthalle Holzminden.

Holzminden. „Geneses“ (Plural von Genesis, also „Schöpfungen“) firmiert, gar nicht bange, unter dem Synonym „Europas größte Genesis-Tribute-Band“. Die Braunschweiger Band geht 2018 mit neuem Programm auf Deutschland-Tournee und macht am Freitag, 16. März, um 20 Uhr für ein Konzert Station in der Stadthalle. Die Gruppe zelebriert unter dem Titel „The Best of the Best“ das Gesamtwerk von Genesis und hat dafür eine grandiose Show aus Hits und Klassikern ihrer britischen Vorbilder zusammengestellt. Der TAH verlost, exklusiv unter teilnehmenden Abonnenten, in einer ABOplus-Aktion fünfmal zwei Eintrittskarten für die spektakuläre Tribute-Show in der Stadthalle Holzminden. (spe)

