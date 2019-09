Donnerstag, 12. September 2019

TAH-Verlosung: Bändchen fürs DJ City Festival in Holzminden

DJ Gordon Hollenga von den Discoboys ist beim ersten Holzmindener DJ City Festival dabei. Foto: DJ Gordon Hollenga

Holzminden. Die Premiere des Holzmindener DJ City Festivals rückt immer näher. Am Sonnabend, 12. Oktober, verwandelt sich ganz Holzminden in eine riesige Partymeile. Mit bei der Party-Premiere sind 14 DJs in zwölf Locations, die ein buntes Musik-Repertoire im Gepäck haben. Schon seit dem 20. August läuft der Vorverkauf der neuen Holzmindener Veranstaltung, die – wie die alljährliche Kneipennacht – von OWL Booking an den Start gebracht wird. Und genau deswegen heißt es jetzt: Tickets sichern! Passend dazu verlost der Tägliche Anzeiger fünfmal jeweils zwei Eintrittsbändchen an TAH-Abonnenten in einer Abo-Plus-Aktion für die große Holzmindener Party. (ap)

