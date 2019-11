Mittwoch, 13. November 2019

TAH-Volontärinnen stellen „Wünsche der Holzmindener für ihre Innenstadt“ vor

Anika Pfeiffer (links) und Berlind Brodthage stellten die Ergebnisse der TAH-Befragung vor. Foto: spe

Holzminden. „Wünsche der Holzmindener für ihre Innenstadt“ hat der TAH gesammelt, Leser aufgerufen und nach ihrer Meinung gefragt, aber auch auf dem Marktplatz und in der Bülte mit den Menschen direkt gesprochen. Viele Anregungen und Wünsche wurden via Facebook oder per E-Mail geäußert. Insgesamt 146 konstruktive Ideen von 65 Personen zu 17 Themenfeldern haben die beiden TAH-Volontärinnen Anika Pfeiffer und Berlind Brodthage zusammengetragen und aufbereitet. Auf Einladung der Ausschussvorsitzenden Eleonore Roth-Schütz stellten beide die Ergebnisse der Befragung am Dienstagabend ausführlich im Ausschuss für Innenstadtentwicklung vor. Wenn sie auch keinen Anspruch hat, repräsentativ zu sein und eine Wunschliste namhafter Einzelhandelsketten obligatorisch ist, so haben Umfang, Vielseitigkeit und Qualität der Sammlung doch beeindruckt – auch Ausschussmitglieder, Verwaltung und Zuhörer am Dienstagabend.

Ausschussvorsitzende Roth-Schütz würdigte die Präsentation, das umfangreiche Papier – „fast eine Bachelorarbeit“ sei das.

Gewünscht werden attraktive Geschäfte, die auch konkret benannt werden, mehr Angebote für Kinder und Freizeitangebote, besondere Cafés und Restaurants. Gefühlt scheint es zu wenig Parkplätze zu geben, auch ein schlüssiges Verkehrskonzept und ein Parkhaus direkt in der Innenstadt stehen auf der Wunschliste. Die Parksituation nervt viele, die Parkplatzsuche wird als „abtörnend“ empfunden. Überraschend ist die Idee einer sozial gedachten Innenstadt als Ort der Begegnung, der Kommunikation und des generationenübergreifenden Miteinanders. (spe)

