Donnerstag, 21. November 2019

TAH-Volontärinnen überreichen Innenstadt-Wünsche an Holzmindens Bürgermeister Daul

Anika Pfeiffer (links) und Berlind Brodthage übergaben ihre Ausarbeitung zu Beginn der Ratssitzung an Bürgermeister Jürgen Daul. Foto: spe

Holzminden. Die Resonanz war recht beeindruckend, neben vielen Wünschen, von denen viele sicher nicht zu erfüllen sein werden, brachte die TAH-Befragung zahlreiche gute und neue Ideen zu Tage, interessante und nachdenkenswerte Anregungen der TAH-Leser und Holzmindener. Nachdem eine Woche zuvor die beiden TAH-Volontärinnen Berlind Brodthage und Anika Pfeiffer die Ergebnisse ausführlich in der Sitzung des Ausschusses für Innenstadtentwicklung vorgestellt hatten (der TAH berichtete), überreichten sie ihre Ausarbeitung am Dienstag zu Beginn der Ratssitzung an Bürgermeister Jürgen Daul. Die „Wünsche der Holzmindener für ihre Innenstadt“ sind ein Füllhorn an Ideen, mit denen die Stadt Holzminden nun arbeiten kann. Mehr lesen Sie hier. (spe)

