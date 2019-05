Donnerstag, 02. Mai 2019

„Talk for Future“: Stiebel bringt Gymnasiasten und Politiker an einen Tisch

Moderator Tobias Fenneker, Christian Haase, Dr. Matthias Miersch, Johannes Schraps und Bahaa Amayri (von links). Foto: bs

Holzminden. Am vergangenen Freitag ist „Friday for future“ auch in Holzminden angekommen – mit einer Demonstration der Schüler in der Holzmindener Innenstadt. Knapp eine Woche später, am Donnerstagvormittag, heißt es „Talk for Future“. Stiebel Eltron hat dazu Gymnasiasten aus Holzminden und Höxter eingeladen. Und drei Bundestagsabgeordnete. Es geht um den Klimawandel und um die Forderungen der Schüler. Es geht darum, was Politik tun kann – und was nicht. Zwei Stunden lang wird im Energy Campus diskutiert. Am Ende stehen zwei Erkenntnisse: Die jungen Menschen fordern von der Politik schnelleres Handeln ein und verlangen auch durchaus schmerzhafte Einschnitte. Die Politiker sehen sich in der Zwickmühle, einerseits handeln zu wollen und zu müssen, andererseits aber auf einen breiten Konsens angewiesen zu sein. MdB Christian Haase formuliert es so: „Wir müssen Entscheidungen treffen, bei denen wir nicht wissen, ob wir die Mehrheit der Menschen hinter uns haben.“ (bs)