Donnerstag, 06. Juni 2019

Tank-Lkw verunglückt zwischen Holzen und Grünenplan

Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stellte sich dann quer. Foto: rb

Holzen. Am Donnerstagmittag kam es auf der Landesstraße 484 zwischen Grünenplan und Holzen zu einem Lkw-Unfall. Ein türkischer Lkw-Fahrer war mit einem bulgarischen Sattelzug und Tankauflieger einer belgischen Firma unterwegs von Grünenplan Richtung Holzen. Auf der abschüssigen Straße hinter dem „Roten Fuchs“, kurz vor dem "Stollen Gustav", kam er auf regennasser Straße in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nicht angepasste Geschwindigkeit könnte die Ursache gewessen sein. Der Silozug knickte ein, die Zugmaschine stellte sich wieder in Richtung Grünenplan, und der Tankanhänger schob alles noch weiter in den Graben. Zum Glück war der Siloauflieger leer. Außer dem Schaden am Lkw, dessen Höhe erst nach Bergung festgestellt werden kann, ist aber weiter nichts passiert. Es war kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt und auch der 43-jährige Fahrer blieb unverletzt, so dass weder Feuerwehr noch Rettungskräfte zu dem Unfall gerufen werden mussten. Polizeibeamte aus Stadtoldendorf nahmen den Unfall, auf und Männer der Straßenmeisterei sorgten für die Absperrung. Die L 484 musste voll gesperrt werden. Die Sperrung wird bis in die Abendstunden andauern. Die Straßenmeisterei aus Eschershausen stellte zwischen Grünenplan und Holzen mehrere Sperrbaken auf, was viele Verkehrsteilnehmer aus beiden Richtungen nicht davon abhielt, ein Durchfahren des Bereiches zu versuchen. Im Kurvenbereich konnte man sich dann davon überzeugen, dass nahezu kein Durchkommen möglich war und die Rückfahrt des etwa vier kilometer langen, kurvigen Bereiches angetreten werden musste. (rb)