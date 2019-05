Montag, 27. Mai 2019

„Tattis Imbiss“ eröffnet in „Maik’s Futterkiste“

Aus „Maik’s Futterkiste“ wird „Tattis Imbiss“. Foto: spe

Holzminden. „Tatti’s Diner“ – da war doch mal was... Genau: Neben dem Roxy-Kino in Holzminden eröffnete im Frühjahr 2016 Tatjana Schuda-Held ihren Diner nach amerikanischem Vorbild. Sie hatte gastronomisch einiges vor hier, doch das Geschäftsmodell war nicht lange von Erfolg getragen, und so schloss „Tatti’s Diner“ in der Jacobs-Passage recht schnell wieder. Im letzten Frühjahr zog dann „Subway“ ein. Jetzt wagt Tatti einen neuen Anlauf am neuen Standort – ebenfalls in der Fürstenberger Straße, nur ganz weit oben: In Hausnummer 58 war über mehrere Jahre der Imbiss „Maik’s Futterkiste“ zu finden. Er musste schließen, seitdem standen die Räume ungenutzt. Die großen Fensterflächen sind mit Zeitungsseiten verklebt, Tatti macht es spannend. Am Sonntag, 2. Juni, von 12 bis 20 Uhr will sie "Tattis Imbiss" eröffnen. Natürlich stehen vor allem wieder Burger & Co. auf der Speisenkarte, aber auch Wurst und Salate und spezielle Mittagsgerichte. (spe)