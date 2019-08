Sonntag, 11. August 2019

Tausende Besucher strömen zum Gartenfest nach Corvey

Die Besucher konnten aus einer ungeheuren Vielfalt an Angeboten wählen. Foto. jbo

Corvey. Eine bessere Anlaufstelle als die Welterbestätte Corvey konnte es für eingefleischte Gartenliebhaber und Freunde ländlicher Lebensart am Wochenende wohl nicht geben. An drei Tagen präsentierten 120 Aussteller im Corveyer Schlossgarten all das, was den Garten, aber auch das dazugehörende Essen und Trinken, für viele Menschen so attraktiv, ja lebenswert macht. Und dabei zeigte sich das Gartenfest wieder einmal international. (jbo)

