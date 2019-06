Sonntag, 02. Juni 2019

Tausende Partyfans beim Brauereifest in Allersheim

Die Besucher des Brauereifestes genossen die Musik. Foto: jbo

Allersheim. Es gab einmal eine Zeit, da lud die Traditionsbrauerei Allersheim nur unregelmäßig zu ihrem Brauereifest auf das Betriebsgelände nach Allersheim ein. Diese Zeiten scheinen endgültig vorbei zu sein. Bereits zum dritten Mal hintereinander hatte die Brauerei auch in diesem Jahr eingeladen und tausende Besucher nahmen diese Einladung gerne an. Als Rahmen für die musikalische Bierparty des Jahres diente der bewährte Ablauf: Früher Beginn, zeitiges Ende, und dazwischen ein Programm, das keine Wünsche offen lässt. Selbst der Wettergott scheint den Termin des Brauereifestes rot in seinem Kalender angestrichen zu haben. Sommerliche Temperaturen und das warme Licht der langsam untergehenden Sonne tauchten das Betriebsgelände in ein goldiges Ambiente. (jbo)

