Freitag, 13. September 2019

Tchibo verabschiedet sich aus Holzminden

Seit 2002 gibt es die Holzmindener Tchibo-Filiale in der Oberbachstraße. Foto: ap

Holzminden. „Ich habe das Licht hier angeknipst, ich knipse es auch wieder aus!“ Beate Drüke war fast 18 Jahre lang Filialleiterin in der Holzmindener Tchibo-Filiale. Von Anfang an war sie dabei. Nun schließt sie am Sonnabend, 21. September, um 14 Uhr das letzte Mal die Türen der Filiale in der Oberbachstraße 55 – und dann war es das auch erstmal mit Tchibo direkt im Herzen Holzmindens. Aktuell verweisen Schilder und eine Rabattaktion auf die Tchibo-Filiale in Höxter sowie das Edeka Center Brinke in Stahle. Auf diese müssen die Holzmindener nämlich zukünftig ausweichen. Das freut nicht jeden, weiß auch Beate Drüke. „Die Kunden sind nicht begeistert“, erzählt sie. Hauptgrund: die Entfernung. Längere Fahrzeiten und -wege müssen Holzmindens Tchibo-Liebhaber nun also in Kauf nehmen. (ap)

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 14. September 2019.