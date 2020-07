Mittwoch, 15. Juli 2020

Technischer Defekt Ursache für Scheunenbrand

Die Scheune brannte vollständig nieder. Foto: Polizei Höxter

Brakel. In der Nacht zum Montag war in Brakel-Riesel eine offene Holzscheune, die zu einer Hofanlage gehörte, vollständig abgebrannt (der TAH berichtete). In der Scheune waren neben landwirtschaftlichen Erzeugnissen auch Landmaschinen wie ein Mähdrescher und Schlepper untergestellt. Jetzt steht die Brandurdsache fest: Die Brandermittler der Kriminalpolizei aus Höxter kamen zu dem Ergebnis, dass nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt einer der Arbeitsmaschinen zum Ausbruch des Feuers führte, welches anschließend die komplette Scheune zerstörte.