Freitag, 18. Oktober 2019

Technischer Defekt: VW Bus in Deensen brennt

Als die Feuerwehren eintrafen, brannte der VW Bus lichterloh. Foto: Feuerwehr Arholzen

Deensen. Der Alarm für die Feuerwehren Arholzen, Schorborn, Deensen und Stadtoldendorf kommt am Donnerstagabend um 20.26 Uhr: Feuer Pkw in Deensen im Ebersteinweg. Ein Wohnwagen steht in der Nähe. Schnell sind 30 Einsatzkräfte vor Ort. Als die Feuerwehr eintrifft, brennt der VW Bus im Motorraum lichterloh. Ihnen gelingt es schnell, die Flammen zu löschen und ein Übergreifen auf den Wohnwagen zu verhindern.

Die Polizei ermittelt: Um 19.45 Uhr ist der Fahrzeugbesitzer mit dem VW Bus nach Hause gekommen und hat ihn in der Einfahrt geparkt. Eine halbe Stunde später qualmt es aus dem Motorraum des Wagens. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Am VW Bus entsteht ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Durch die Hitzeeinwirkung wird auch der Wohnwagen leicht beschädigt. Der Schaden hier: geschätzt 2.000 Euro. (bs)