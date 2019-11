Freitag, 22. November 2019

Teilhabeberatung für ein selbstbestimmtes Leben in Holzminden

Astrid Stapel berät Menschen mit drohenden oder bereits eingetretenen Behinderungen und Einschränkungen. Foto: SoVD

Holzminden. Wer sagt einem schon, welche Rechte man hat? Schon gar, wenn jemand plötzlich mit einer ernsten Beeinträchtigung zu kämpfen hat. Welche Anträge können gestellt werden, welche Leistung und staatliche Unterstützung steht jemandem zu, der in Not ist? Niemand geht gerne zum Amt. In Holzminden gibt es seit einiger Zeit eine Anlaufstelle – unabhängig und kostenlos. Es ist die „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“, kurz EUTB. Diese Anlaufstelle ist in der Holzmindener Karlstraße 26, zu finden. Beraterin Astrid Stapel: „Die EUTB berät Menschen mit drohenden oder bereits eingetretenen Behinderungen und Einschränkungen, aber auch deren Angehörige zu Fragen der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.“ Die Beratung ist unabhängig von Behörden, Leistungsträgern und anderen Institutionen. Die Kosten für diese Beratung trägt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

