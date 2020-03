Dienstag, 24. März 2020

Telefone in der Kreisverwaltung Holzminden nicht erreichbar

Die Kreisverwaltung ist telefonisch nicht erreichbar.

Holzminden. Die Telefone der Kreisverwaltung stehen derzeit still (Stand 24. März, 10.30 Uhr). Der Grund ist eine durchtrennte Leitung in Höxter durch die auch die Kreisverwaltung versorgt wird. Im Moment wird mit großem Nachdruck daran gearbeitet, die Leitungen wieder in Betrieb nehmen zu können.