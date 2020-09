Montag, 28. September 2020

Telefonische Beratungsaktion zum Weltverhütungstag in Holzminden

Verschiedene Verhütungsmittel stehen zur Wahl. Pro familia berät darüber. Foto: pro familia

Holzminden. Die pro familia engagiert sich seit ihrer Gründung für Beratung und Informationen zu selbstbestimmter Sexualität und Familienplanung. Der Zugang und die Information zu Verhütungsmethoden ist ein Teil der Menschenrechte. Verhütung ist mehr als ein medizinisches Thema, sondern berührt Sexualität, Partnerschaft und Lebensplanung.

Die Bandbreite an Verhütungsmethoden ist groß. Längst bietet der Markt mehr als die Pille und das Kondom. Es gibt hormonelle und nicht-hormonelle Verhütungsmethoden, Langzeitmethoden, Barrieremethoden und „natürliche“ Methoden, Methoden mit mehr oder weniger Eingriffen in den weiblichen Körper, mit mehr oder weniger gesundheitlichen Risiken. Doch welche Methode passt zu mir und meiner aktuellen Lebenssituation?

Die pro familia-Beratungsstelle Holzminden bietet Orientierung durch den Dschungel aus Mythen und Missverständnissen rund um die Themen Verhütung sowie Schwangerschaft. Anlässlich des 13. Weltverhütungstages, der am 26. September stattfand, bietet die pro familia-Beratungsstelle Holzminden am Dienstag, 29. September, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 05531/10807 eine Telefonberatung rund um das Thema Verhütung an.

Mehr lesen Sie im TAH am 28. September 2020