Donnerstag, 25. Juli 2019

Temperatur klettert in Bevern erstmals über 37 Grad

Wird die Temperatur am Donnerstag noch weiter klettern? In Bevern wurden offiziell 37,1 Grad gemessen. Foto: Pixabay

Bevern. An der DWD-Station in Bevern wurde am Donnerstag erstmals in der Stationsgeschichte die 37-Grad-Marke überschritten: Zwischen 14.30 und 14.40 Uhr meldete der DWD einen Höchstwert von 37,1 Grad Celsius. Seither ging es zunächst leicht zurück. Ob es noch für den regionalen Allzeitrekord von 37,9 Grad aus Boffzen vom 9. August 1992 und die von verschiedenen Wetterdiensten vorhergesagten 38 Grad reicht, entscheidet sich in den nächsten Stunden. (jh)