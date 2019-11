Mittwoch, 27. November 2019

„Temple of Madness“ am ersten Weihnachtstag in der Stadthalle Holzminden

Die „Ostblockschlampen“ sind diesmal die Headliner der „White Madness“-Party. Foto: OBS

Holzminden. Auch in diesem Jahr findet in der nacht zwischen dem ersten und zweiten Weihnachtstag die Big Party „White Madness“ in der Stadthalle Holzminden statt. Bereits zum vierten Mal wird hier die „weiße Weihnacht“ auf ganz andere Art gefeiert. Der 25. Dezember wird dieses Jahr unter dem Motto „Temple of Madness“ zelebriert und die „Ostblockschlampen“ sollen dabei die Halle zum Beben bringen. Als weitere Top Acts des weihnachtlichen Happenings haben sich die DJs Sonoro, Bentfly auf der MainStage und Hippinger, Fraugn, Roberto Arena und Fabian B. auf der Techno-Room-Stage angekündigt. Die Veranstalter Björn Jerusalem und Florian Gasch freuen sich auf ein abermals denkwürdiges Event und hoffen auf eine volle Halle. Tickets sind im Autohaus Vatterott in Holzminden, beim Stadtmarketing Holzminden sowie online über eventbrite.de oder Facebook erhältlich. (tah/spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 28. November