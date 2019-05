Dienstag, 07. Mai 2019

Tempo 30 jetzt in beide Richtungen

Piktogramme auf der Fahrbahn zeigen es an: Hier gilt jetzt auch stadteinwärts Tempo 30! Foto: spe

Holzminden. Die Diskussion darüber hat sich über Monate gezogen. Ratsherr Profeta hatte sich besonders eingesetzt, seine UWG-Fraktion schließlich einen Antrag geschrieben. In der letzten Ratssitzung wurde eifrig diskutiert, die Verwaltung musste sich rechtfertigen. Es ging um die Frage: Warum ist Tempo 30 in der Karlstraße in Höhe des Schulgebäudes nur stadtauaswärts angeordnet, nicht aber stadteinwärts? Argumentiert wurde mit der Gefährdung der Schulkinder, mit Lärm und Luftverschmutzung. Am 23. April fand, das hatte Bürgermeister Daul zugesagt, vor Ort eine weitere Verkehrsschau statt. Seit wenigen Tagen gilt nun in beide Richtungen, ab Haarmannplatz durch die Neue Straße bis zur Polizei und umgekehrt Tempo 30. Großflächige 30-Piktogramme auf der Fahrbahn, Verkehrsschilder und der Verkehrspolizist-Aufsteller weisen darauf hin. (spe)

