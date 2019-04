Montag, 08. April 2019

Temporegelung vor der Karlschule in der Diskussion

Stadtauswärts gilt vor der Grundschule ein Tempolimit von 30 km/h, stadteinwärts von 50 km/h. Foto: spe

Holzminden. Auf der Karlstraße vor der Karlschule in Holzminden gilt nur stadtauswärts Tempo 30, und zwar ab der Ampelanlage an der Einmündung Neue Straße. Vor den beiden Grundschulen soll langsam gefahren werden, um die Schulkinder zu schützen, zumal sich hier eine Bushaltestelle und eine Fußgängerampel befinden. Stadteinwärts dürfen die Verkehrsteilnehmer allerdings 50 km/h fahren, hier ist kein Tempo-30-Schild aufgestellt worden. Stattdessen sind auf dem Gehweg Poller montiert, um unerlaubtes Halten zu verhindern, wenn Eltern ihre Kinder zur Schule bringen oder abholen. Zwei Elternratsvertreterinnen der Grundschule Karlstraße sprachen jetzt in der Ratssitzung vor und wiesen auf diesen Umstand hin, fragten: Gibt es eine Möglichkeit, auch stadteinwärts Tempo 30 anzuordnen? Die Fußgängerampel werde schon mal übersehen. Und auch die Grünphase für die Fußgänger wird als zu kurz angesehen. „Muss erst was passieren?“ fragten die Elternvertreterinnen. (spe)

