Montag, 07. September 2020

Testzentrum in Holzminden wird wieder aktiv

Foto: fhm

Holzminden. Das Corona-Testzentrum in Holzminden muss wieder aktiv werden, diesmal als Drive-In. Aufgrund des Infektionsgeschehens in der Hagentorschule in Stadtoldendorf werden am heutigen Dienstag wieder Abstriche genommen, um Menschen auf Corona zu testen. Das teilte Dr. Ursula Schaper am Montagnachmittag in der Sitzung des Kreistags mit. Die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes erläuterte in der Sitzung in der Holzmindener Stadthalle, dass inzwischen 100 Kontaktpersonen bekannt sind, darunter auch Personen von einer Geburtstagsfeier und der Musikschule. Am Montag seien schon 25 Abstriche genommen worden. Zuerst werden Kinder untersucht, dann Erwachsene. Am Anfang des Geschehens hatten Infektionen in einer Familie gestanden. (fhm/rei)