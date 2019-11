Donnerstag, 07. November 2019

Teure Orgel-Wäsche in der Holzmindener Lutherkirche

Eine leere Orgelhülle - alle Teile der Orgel müssen aufwändig gereinigt werden. Foto: ap

Holzminden. Fast ein Jahr ist seit dem Schwelbrand in der Holzmindener Lutherkirche vergangen. Eine brennende Kerze entzündet am Totensonntag, 25. November 2018, einen Tisch. Das Feuer schwelt vor sich hin, Ruß verschmutzt das gesamte Kirchenschiff – natürlich auch die Orgel. Jetzt wird sie endlich – nach fast zwölf Monaten – aufwändig gereinigt. „Für die Reinigung muss man die Orgel auseinanderbauen“, erklärt Benjamin Beineke, Vorsitzender des Kirchenvorstandes der Luthergemeinde Holzminden. Eine Fachfirma für Orgelbau aus Helsinghausen ist extra angereist. Wochenlang bauen Alke Usdowski, Christoph Neitzel und Hendrik Bech nun die Orgel in der Lutherkirche sorgfältig auseinander. Die kleinste Pfeife bis hin zur größten – mit knapp 3,4 Metern – muss gereinigt oder getauscht werden. Der ein oder andere Makel bleibt da nicht unentdeckt. (ap)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 8. November.