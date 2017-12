Mittwoch, 13. Dezember 2017

Teure Überraschungen in letzter Minute

Die Kindertagesstätte in Bevern: Jetzt reichen die Krippenplätze erneut nicht mehr aus.

Bevern. Beverns Kämmerer Stefan Bonefeld war anzumerken, dass ihn der Haushalt des Fleckens Bevern für 2018 ein paar Nerven mehr als die vorherigen gekostet hat: Von den ersten Vorschlägen bis zur entscheidenden Ratssitzung am Dienstagabend in Reileifzen haben sich die finanziellen Eckdaten mehrfach geändert, mussten die Fachausschüsse ihre „Wunschlisten“ noch kräftig zusammenstreichen. Und als endlich alles fertig schien, kam am Dienstagnachmittag die Sitzung des Kuratoriums für die evangelische Kindertagesstätte. Sie brachte gleich zwei teure Überraschungen: Die KiTa hat einerseits einen deutlich höheren Finanzbedarf als der Kämmerer geschätzt hat, und andererseits wurde bekanntgegeben, dass im Sommer 2018 elf Krippenplätze in Bevern fehlen werden... (rei)

