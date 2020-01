Donnerstag, 02. Januar 2020

Teurer, umständlicher, klimafreundlicher – Änderungen im neuen Jahr

Die Kassenbonpflicht wird mit dem Jahreswechsel wirksam. Foto: bs

Kreis Holzminden. Mit dem neuen Jahr kommen neue Gesetze, neue Verordnungen und – in „schöner“ Tradition – höhere Preise und Gebühren. In einigen Bereichen müssen sich die Bürger im Landkreis Holzminden auf Änderungen einstellen. Und es gibt welche, die auch richtig Geld kosten werden. So hat der Kreistag beschlossen, dass jetzt im neuen Jahr die Müllgebühren steigen. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 02.01.2020.