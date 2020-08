Donnerstag, 27. August 2020

Th. Geyer Ingredients aus Stahle expandiert weiter

Ralf Streicher, Geschäftsführer von Th. Geyer lngredients, übernimmt auch die Leitung der Firma Bressmer & Francke mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg. Foto: Th. Geyer Ingredients.

Stahle. Die Firma Th. Geyer lngredients hat das Geschäft in den letzten Jahren rasant ausgebaut. Mittlerweile arbeiten mehr als 100 Mitarbeiter am Standort im Wirtschaftspark Höxter zwischen Stahle und Albaxen. Nun ist ein weiterer wichtiger Schritt für ein nachhaltiges Wachstum gelungen. Unter der Leitung von Ralf Streicher hat Th. Geyer lngredients die Firma Bressmer & Francke mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg übernommen. Gegründet wurde das Unternehmen Bressmer & Francke bereits 1919 in Hamburg und wird in dritter Generation unter der Leitung von Dr. Christian Bressmer geführt. Bekannt ist Bressmer & Francke als europaweit agierender Zulieferer von Rohstoffen und Nahrungsmittelgrundstoffen, wie beispielsweise Extrudate, Öle, Fette oder pflanzliche Proteinmehle.

