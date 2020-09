Donnerstag, 10. September 2020

Th. Geyer lngredients investiert in weiteren Produktionsstandort

Das Unternehmen Th. Geyer Ingredients in Stahle. Foto: TH. Geyer Ingredients

Stahle. Geschäftsführer Ralf Streicher erklärte, dass Th. Geyer lngredients in Stahle nach der bereits erfolgten Übernahme der Firma Bressmer & Francke im August (der TAH berichtete) nun eine weitere Firma akquiriert hat. Die MYAC GmbH mit Sitz in Rietberg ist ein erfahrener Anbieter von Gewürz- und funktionalen Mischungen für die Wurst- und Fleischwarenindustrie. Im Zuge einer Nachfolgeregelung hat Th. Geyer lngredients 100 Prozent der Firmenanteile erworben und steigt somit in die Produktion und Abfüllung von hochwertigen Produkten für die Wurst- und Fleischwarenindustrie ein.

Mehr lesen Sie im TAH vom 11.09.2020.