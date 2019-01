Donnerstag, 17. Januar 2019

„The Cannons“ kommen nach Delligsen

Der 78-jährige Sean Cannon mit seinen beiden Söhnen.

Delligsen. Fast genau fünf Jahre mussten die Fans der Cannons auf ein Konzert in Delligsen warten. Nun ist es der Delligser Initiative „Liederzeit – Zeit für Lieder“ gelungen, zum vierten Mal – und eventuell zum letzten Mal – eine Zusage für einen der begehrten Konzerttermine zu erhalten. Alle drei Musiker haben beste Erinnerungen an die bisherigen drei – jeweils ausverkauften – Konzerte und an das Delligser Publikum, so dass es ihr Wunsch war, auf der vermutlich letzten Tour noch einmal in Delligsen Station zu machen. Alle Freunde des Celtic und des American Folk können sich wieder auf das bewährte Vater-Söhne- Trio freuen. Sie treten am Sonntag, 24. Februar, um 19 Uhr im Delligser Festsaal auf. Einlass ist bereits um 18 Uhr.

