Freitag, 11. Oktober 2019

The Johnny Cash Show in der Stadthalle Holzminden

In „The Cashbags“ lebt die Legende weiter.

Holzminden. Die Legende lebt! Sie lebt in Form der Johnny-Cash-Show „Hello, we’re the Cashbags“, die auf „San Quentin 50th Anniverary Tour“ am Sonnabend, 18. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle Holzminden zu erleben ist: Johnny Cash und seine großen Hits in der Interpretation dieses in die Geschichte der populären Musik eingegangenen Gefängniskonzerts – 50 Jahre danach. TAH-Abonnenten können mit vergünstigten Karten zu ABOplus-Preisen dabei sein. (spe)

