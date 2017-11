Donnerstag, 30. November 2017

„Theater der Nacht“ zu Besuch an der Grundschule Karlstraße

Er konnte auf den ersten Blick schon ein wenig Angst machen, der auch charakterlich eisige Winterkönig.

Holzminden. Es schneit seit Wochen, und der Sturmwind pfeift ums Haus. Jakob und Lena können nicht schlafen. Da finden sie einen Schneehasen, der sie bittet, die Frühlingsfee aus den Fängen des Winterkönigs zu befreien. Damit beginnt die abenteuerliche Reise für Jakob und Lena, aber auch für alle Kinder der Grundschule Karlstraße in Holzminden. Sie hatten gestern das „Theater der Nacht“ aus Northeim zu Besuch. Zunächst für die ersten und zweiten, in einer zweiten Aufführung dann für die Kinder der dritten und vierten Klassen, spielten Ruth und Heiko Brockhausen ihr Wintermärchen in Einstimmung auf die winterliche und besinnliche Jahreszeit. (spe)

