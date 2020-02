Samstag, 08. Februar 2020

Theater mit Hüttenzauber in Delligsen

Intensiv wird vor den Aufführungen geprobt. Foto: gök

Delligsen. Auch 2020 lädt der Delligser Heimatverein mit seiner Theatergruppe zu seinen jährlichen Theatervorführungen in den Delligser Festsaal ein. Von der Premiere am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr an sind insgesamt vier Vorführungen geplant.

Gespielt wird „Hüttenzauber und andere Geheimnisse“ von Heidi Mager, wofür im Festsaal seit Anfang Januar fleißig geprobt wird. Freuen können sich die Zuschauer schon auf viele Geheimnisse, die an und um die Hütte gelüftet werden. „Ob Auffrischung von in die Jahre gekommenen Beziehungen oder Romantik und Einsamkeit – auf die Besucher warten viele Überraschungen. Es wird ordentlich was passieren, sonst wäre es ja auch kein Lustspiel“, so Monika Wrede im Gespräch. (gök)

