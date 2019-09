Mittwoch, 18. September 2019

Theatralische Beziehungskrise ruft in Einbeck die Polizei auf den Plan

Blaulicht der Polizei. (dpa/dpa/picture-alliance/Archiv / dpa )

Einbeck. Eine theatralische Beziehungskrise hat im südniedersächsischen Einbeck die Polizei auf den Plan gerufen. Nach der Trennung von ihrem Freund und dessen Aufforderung zum Auszug aus seiner Wohnung warf eine 36-Jährige mitten in der Nacht ihre Möbel aus einem Fenster im ersten Stock auf die Straße, wie die Beamten in Northeim am Mittwoch mitteilten. Dabei traf sie auch ein Auto.

An dem geparkten Fahrzeug wurde demnach ein Spiegel beschädigt. Das Ganze geschah in der Nacht zum Mittwoch. Polizisten rückten an und forderten die stark betrunkene Frau auf, ihre persönliche Habe wieder einzusammeln, die Straße freizumachen und sich zwecks Regulierung des Schadens beim Besitzer des Fahrzeugs zu melden. Das tat sie auch.