Freitag, 26. April 2019

Thema „Einheitsgemeinde“ ist vorerst vom Tisch

Der Gemeinderat Lauenförde spricht sich gegen eine Einheitsgemeinde aus. Foto fhm

Lauenförde. Die Bildung einer Einheitsgemeinde Boffzen dürfte vorerst kein Thema mehr sein. Der Rat des Fleckens Lauenförde hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, keine weiteren Bestrebungen zur Gründung einer Einheitsgemeinde zu unternehmen. In der Sitzung des Gemeinderates ging es am Donnerstagabend um ein Bürgerbegehren gegen die Bildung einer Einheitsgemeinde. Bürger hatten dieses Begehren eingebracht und auch die notwendige Zahl an Unterschriften dafür gesammelt. Doch dieses Begehren muss nicht durchgeführt werden, denn der Gemeinderat ist dem Begehren beigetreten ist und sich damit gegen eine Einheitsgemeinde ausgesprochen hat. (fhm)

