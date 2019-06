Sonntag, 16. Juni 2019

Thomas Junker ist neuer Samtgemeindebürgermeister in Bevern

Burkhard Dörrier (rechts) gratuliert Thomas Junker. Foto: jb

Bevern. Die Samtgemeinde Bevern hat einen neuen Bürgermeister: Thomas Junker (CDU) konnte sich in der Stichwahl erwartungsgemäß gegen Burkhard Dörrier (FDP) durchsetzen und wird den scheidenden Samtgemeindebürgermeister Harald Stock (SPD) beerben. Dörrier zeigte sich am Ende eines langen Wahlkampfes als fairer Verlierer. Er wünschte seinem Kontrahenten alles Gute, eine lange Umarmung und ein freundschaftlicher Schulterklaps schlossen sich an, ehe der Unterlegene das Rathaus in Bevern verließ. Der CDU-Kandidat erreichte letztlich 56,61 Prozent aller gültigen Stimmen, der FDP-Kandidat errang 43,39 Prozent.

Die Stichwahl in der Samtgemeinde in Bevern war zwischenzeitlich an Spannung kaum zu überbieten. Zwar lag Thomas Junker durchgehend in Führung, aber das Auszählen der Briefwahl verzögerte sich. Und das waren immerhin 600 Stimmen. Bei einem Vorsprung von rund 200 Stimmen hätte das Ergebnis also theoretisch noch kippen können, tat es aber nicht, so dass Thomas Junker als neuer Samtgemeindebürgermeister ins Rathaus in Bevern einziehen wird.

„Ich bin noch ziemlich sprachlos, es war ein langer und intensiver Wahlkampf. Ich bin froh, dass es jetzt wirklich geklappt hat. Jetzt freue ich mich auf die Aufgaben, die vor mir liegen. Anhand der Glückwünsche und Bekenntnisse zu guter Zusammenarbeit, bin ich zuversichtlich, dass wir das tatsächlich hinkriegen und viel für Bevern und die Samtgemeinde bewegen können“, gab der neue erste Mann in der Samtgemeinde zu Protokoll. „Nun müsse mit dem Personal und dem Rat besprochen werden, welche Dinge als erstes anstehen und dann gehen wir die einzelnen Aufgaben an“, versprach Junker im TAH-Interview.

4.990 Wahlberechtigte aus der Samtgemeinde waren gestern an die Urnen gerufen worden, 2.539 Wähler und Wählerinnen haben dann auch gewählt, was einer Wahlbeteiligung von 50,88 Prozent entspricht. 20 Stimmzettel waren ungültig. (ue)