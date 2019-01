Montag, 21. Januar 2019

Thomas Piontek unterstützt ältere Menschen ehrenamtlich

Fortbildungen (hier: Malen für Menschen mit Demenz) werden von Thomas Piontek als bereichernde Anregung für seine Tätigkeit empfunden. Foto: Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Viele Senioren können ihre Zeit in Rente ohne gesundheitliche Beschwerden erleben. Doch leben viele Senioren alleine, wodurch sie nicht selten vereinsamen. Genau an diesem Punkt knüpft die ehrenamtliche Seniorenbegleitung (DUO) des Senioren- und Pflegestützpunktes des Landkreises Holzminden an. Sei es durch Hilfe beim täglichen Einkauf oder einfach nur durch ein paar nette Gespräche. Das Ehrenamt wird jedoch weitgehend von Frauen dominiert. Männliche Begleiter, die eine vom Land Niedersachsen geförderte DUO-Qualifizierungsmaßnahme absolviert haben, sind eher die Ausnahme. Thomas Piontek ist einer von ihnen.

