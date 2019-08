Donnerstag, 08. August 2019

Ticketverkauf für das Jazz-Festival gestartet

Das „Frank Muschalle Trio" ist am Sonntag beim Jazz-Festival dabei. Foto: tah

Holzminden. Das Line-up beim 30. Jazz-Festival im alten Bahnhof in Holzminden lässt im September bei Jazz-Liebhabern Herzen höher schlagen: Die „Coffee House Jazzband“ aus Hameln, „Sidney Ellis & The Midnight Preachers, das Dreigespann „It‘s M.E.“., das „Wolfgang Lackerschmid Trio“ und Special Guest „Stefanie Schlesinger“ sind am Start. Das Holzmindener Traditionsfest läuft von Freitag, 20. September, bis Sonntag, 22. September. Am letzten Jazz-Tag gibt es als Finish dann ab 11 Uhr einen Jazz-Frühshoppen mit dem „Frank Muschalle Trio“. Ab sofort gibt es die Tickets für das 30. Jazz-Festival beim Täglichen Anzeiger, Zeppelinstraße 10 in Holzminden, zu kaufen. Außerdem gibt es Karten beim Jazz Club Holzminden sowie beim Stadtmarketing Holzminden. (ap)