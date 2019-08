Freitag, 30. August 2019

Ticketverkauf für Holzmindener Entenrennen läuft auf Hochtouren

Rennleiter Joachim Stiebe, Präsident Dr. Georg Thönnissen, Thomas Beineke, Ralf Flormann und Ute Woelke verkaufen Rennlizenzen. Foto: Rotary

Holzminden. Am Sonnabend, 7. September, werden wieder tausende gelbe Enten am Holzmindener Weserkai zu Wasser gelassen und schwimmen vor allem zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit in der Region um die Wette. „Mehr als 2.000 Lose wurden bereits verkauft“, freut sich Rennleiter Joachim Stiebe. Der Vorverkauf läuft weiter auf Hochtouren: Tickets gibt es noch am Infostand des Rotary Clubs auf dem Holzmindener Wochenmarkt am Sonnabend, 31. August, und 7. September und bei zahlreichen Verkaufsstellen.

