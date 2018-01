Dienstag, 02. Januar 2018

Tierheim-Aktion „Futter statt Böller“ wird ein Volltreffer

Ludwig und Marie übergeben Mitarbeiterin Claudia Alburg ihre Futterspenden für die Tierheim-Tiere.

Holzminden. „Neue Besen kehren gut“, sagt der Volksmund. In Abwandlung könnte es auch heißen: Ein neuer Vorstand hat mitunter gute neue Ideen. Kurz vor dem Jahreswechsel hatten der Vorstand des Tierschutzvereins Holzminden-Höxter und das Team des Tierheims Holzminden eine solche. Sie riefen zur Unterstützung der Aktion „Futter statt Böller“ auf, luden zum Besuch des Tierheims und auf ein „Heißgetränk“ ein. Die Resonanz beschreibt der neue Vorsitzende Jens-Uwe Müller mit dem Wort „sensationell“. „Wir hatten mehr als 200 Besucher, das freut uns riesig.“ Tatsächlich: Schon auf dem Weg zum Tierheim am Ziegeleiweg in Holzminden am drittletzten Tag des Jahres fielen die vielen links und rechts des Weges geparkten Autos ins Auge. Menschen mit Hundefuttersäcken auf der Schulter oder Paletten mit Dosenfutter für Katzen im Arm spazierten Richtung Tierheim-Tor. (spe)

Lesen Sie mehr im TAH vom 3.1.2018