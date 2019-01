Freitag, 04. Januar 2019

Tierheim Holzminden zieht in den „Tannenhof“ am Allernbusch

Der „Tannenhof“, einst in Celten-Besitz, wird neuer Standort des Tierheims. Fotos: Tierschutz Holzminden-Höxter

Holzminden. Der Verein Tierschutz Holzminden-Höxter hat einen neuen Standort für sein Tierheim gefunden: Es zieht auf den „Tannenhof“ am Allernbusch. Der Kaufvertrag ist bereits unterschrieben. Ende des Jahres soll der Umzug erfolgen.

Vor der intensiven Suche, die „super von der Stadt Holzminden und dem Landkreis unterstützt“ worden sei, so der Vorstand in einer Pressemitteilung, hatte zunächst der Plan bestanden, einen Neubau direkt neben dem bestehenden Tierheim zu errichten. Diese Pläne waren am Standort nicht realisierbar, weil er im Überschwemmungsgebiet der Weser liegt und die benachbarte Kläranlage Raum für eine irgendwann möglicherweise erforderliche Erweiterung benötigt. Es bot sich außerdem die Möglichkeit, auf einem anderen Grundstück der Stadt Holzminden neu zu bauen.

Als der amtierende Vorstand des Vereins Tierschutz Holzminden-Höxter, der das Tierheim betreibt und am Standort Holzminden auf jeden Fall festhalten wollte, die Möglichkeit bekam, den „Tannenhof“ am Allernbusch zu besichtigen, „stand schnell fest, dass diese Bestands-Immobilie perfekt ist, um die Zukunft des Tierheims auf bezahlbare Beine zu stellen“. Nach einigen Gesprächen hat die Erbengemeinschaft Celten den Erwerb von Teilen des Anwesens des verstorbenen Heinrich Celten im Allernbusch 2 in Holzminden ermöglicht. Die restlichen Teile hat der landwirtschaftliche Betrieb Mösges erworben.

Nach intensiver Bearbeitung der Behörden liegt nun der positive Bescheid der Bauvoranfrage zur Nutzung als Tierheim vor. Die zuständigen Behörden des Landkreises und der Stadt sowie der amtierende Vorstand des Tierschutzvereines sind sich einig, dass das der „ideale Standort für das Tierheim“ ist. Am 28. Dezember wurde der Kaufvertrag unterschrieben.

Dieser Schritt war aus Sicht der neuen Vereinsleitung notwendig, da räumliche Erweiterung und bauliche Veränderungen auf dem jetzigen von der Stadt Holzminden gepachteten Grundstück im Ziegeleiweg nicht möglich waren. Was abgerissen wird, weil es nicht mehr nutzbar ist, darf nicht neu gebaut werden. Nur Bestandsschutz wird am Ziegeleiweg gewährt. Sollte die städtische Kläranlage irgendwann einmal vergrößert werden müssen, hätte das Tierheim weichen müssen. „Die Zukunftsfähigkeit des Tierheims war daher stark gefährdet, auch in Anbetracht der Generierung möglicher neuer Fundtierverträge“, so Vorsitzender Jens-Uwe Müller.

Der neue Standort am Allertnbusch hat eine Fläche von rund 9.000 Quadratmetern und beinhaltet ein Haupthaus, zwei Scheunen und eine Maschinenhalle. Die Finanzierung der Immobilie stemmt der Verein ganz allein. Damit will der Vorstand „ein Zeichen setzen und zu den bestehenden und potenziellen Partnern der Fundtierverträge eine Brücke für eine gemeinsame Zukunft schlagen“. „Wir denken, dass das der richtige Weg ist, und wir den Kommunen so zeigen, dass sie mit dem Tierschutz Holzminden-Höxter e.V. einen zuverlässigen und starken Partner an ihrer Seite haben“, sagt Vorsitzender Jens-Uwe Müller.

Nun sei es wichtig, dass alle Gemeinden des Landkreises Holzminden dem neuen, vom Deutschen Tierschutzbund empfohlenen, Fundtiervertrag zustimmten und diesen unterschrieben. Dann stehe einer sicheren Zukunft des Tierheims nichts mehr im Wege. Ebenso berichtet Müller, dass es bereits sehr gute Gespräche mit der Stadt Höxter gegeben habe und der Vorstand sich einen neuen Vertrag mit der Stadt Höxter ab 2019 wünsche.

In enger Abstimmung mit dem Deutschen Tierschutzbund und dem Landkreis Holzminden Bereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit wird nun ein räumliches Konzept für die Unterbringung der Tiere und der Verwaltung auf dem neuen Gelände ausgearbeitet und umgesetzt. Es gibt viel zu tun –der Verein ist daher auf Unterstützung angewiesen – finanziell, materiell und natürlich auch tatkräftig. Realistisch betrachtet wird der Umzug des Tierheims erst zum Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein. Der Vorstand ruft alle Mitglieder und Firmen auf, sich mit dem Vorstand in Verbindung zu setzen, wenn sie unterstützen wollen. „Wir benötigen Manpower, Handwerker, aber auch Geldspenden, um den Umbau schnell realisieren zu können.“ Mit dem Erwerb des neuen Standorts seien „die Weichen für eine erfolgreiche und sichere Zukunft des Tierheims und somit zum Wohl in Not geratener Tiere gestellt“. (tah/spe)