Donnerstag, 23. Juli 2020

Tierischer Feuerwehreinsatz in Bevern

Vorschriftsmäßig angebunden und geparkt vor dem Gerätehaus in Bevern. Foto: Tobias Trucks

Bevern. In Bevern steht das Pferd nicht auf dem Flur, sondern es parkt im Fall eines Einsatzes vor dem Feuerwehrgerätehaus. Gesehen hat das doch etwas ungewöhnliche Einsatzmittel Tobias Trucks am Mittwoch und das Foto an die TAH-Redaktion geschickt. Er schreibt dazu: „Mal etwas Lustiges in Zeiten von Corona... Bei dem heutigen Einsatz der Feuerwehr Bevern wurde einmal wieder gezeigt, wie die Einsatzbereitschaft in Bevern ist. Sogar mit dem Pferd wurde das Gerätehaus angesteuert, um die Einsatzbereitschaft aufzunehmen. Natürlich wurde ordnungsgemäß eingeparkt und angebunden“. Und er meldet außerdem: "Das Pferd brauchte nicht lange ausharren, da der Einsatz schnell beendet werden konnte!" (bs)