Mittwoch, 19. August 2020

Tierschutz Holzminden-Höxter zieht Bilanz

Der Tierschutz Holmzinden-Höxter holt jetzt seine Jahreshauptversammlung nach.

Holzminden. Der Tierschutz Holzminden-Höxter lädt ein zur Mitgliederversammlung. Sie findet am Sonnabend, 5. September, um 11 Uhr im Altendorfer Hof in Holzminden statt. Für die Versammlung müssen sich die Mitglieder bis zum 22. August per Formular anmelden. Auf der Agenda stehen die üblichen Regularien. Thema wird aber ganz bestimmt auch die bislang ungelöste Frage sein, wie es mit der vom Tierschutz gekauften Celten-Villa weitergeht, in die das Tierheim eigentlich einziehen wollte. Die Sanierungsarbeiten dort ruhen immer noch, weil das Wegerecht nicht geklärt ist.