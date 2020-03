Montag, 16. März 2020

Tino Wenkel gewinnt Wahl zum Samtgemeindebürgermeister

Tino Wenkel und seine Frau Dr. Christiane Wenkel. Foto: fhm

Boffzen. Mit 92,02 Prozent der Stimmen hat Tino Wenkel die Wahl zum Samtgemeindebürgermeister von Boffzen gewonnen. 7,98 Prozent der Stimmen kreuzten Nein an. Die Wahlbeteiligung lag bei 27,01 Prozent. Wenkel war der einzige Kandidat. Notwendig geworden war die Wahl, weil der amtierende Samtgemeindebürgermeister Uwe König im April in den Ruhestand tritt. Wenkel ist seit zehn Jahren Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters und Kämmerer. Zudem ist er Gemeindedirektor von Lauenförde und Fürstenberg. In Boffzen stimmten 94,06 Prozent für Wenkel, in Derental, 92,89 Prozent, in Fürstenberg 93,18 Prozent und in Lauenförde 89,18 Prozent. (fhm)