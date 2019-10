Samstag, 19. Oktober 2019

Tino Wenkel kandidiert für das Amt das Boffzer Samtgemeindebürgemeisters

Tino und Dr. Christina Wenkel. Foto: fhm

Boffzen. Es sind klare Vorstellungen die Tino Wenkel hat. Ganz besonders klar ist sein Wunsch, das Amt des Samtgemeindebürgermeisters in Boffzen anzustreben. Er tritt am 15. März 2020 an, wenn ein Nachfolger für den bisherigen Samtgemeindebürgermeister Uwe König gewählt wird. König tritt zum 1. Mai 2020 in den Ruhestand. Wenkel ist seit zehn Jahren bei der Verwaltung in Boffzen tätig. Als Kämmerer und Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters kennt er sich nicht nur bestens in der Verwaltung, sondern in der ganzen Samtgemeinde aus. (fhm)

