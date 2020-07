Donnerstag, 02. Juli 2020

Tino Wenkel organisiert Verwaltung neu

Die neue Führungsmannschaft der Samtgemeinde Boffzen. Foto: tah

Boffzen. Mit der Wahl zum neuen Samtgemeindebürgermeister von Tino Wenkel wurde eine Neuorganisation der Samtgemeindeverwaltung in Boffzen erforderlich. „Ich bin sehr erfreut darüber, dass wir in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Politik die Verwaltung zukunftsfähig aufgestellt haben,“ so Wenkel. Neuer Allgemeiner Vertreter wurde auf Wunsch und Vorschlag von Wenkel der langjährige Beamte der Samtgemeine, Detlef Schumann. „Ohne die tolle Unterstützung von Detlef Schumann wäre ich heute kein Samtgemeindebürgermeister,“ sagt der neue Amtsinhaber. Neu aufgestellt wurde die Fachgebietsleitung „Inneres und Organisation“.

