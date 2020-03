Montag, 16. März 2020

Tödlicher Unfall vor Deensen

Der Unfallort. Foto: beb

Deensen. Am Montagnachmittag ist auf der Kreisstraße 47 zwischen Stadtoldendorf und Deensen ein Mann auf der Fahrt Richtung Deensen mit dem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und frontal vor einen Baum gestoßen. Der Mann war bei dem Eintreffen des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr bewusstlos. Alle Versuche, den Fahrer zu reanimieren, schlugen fehl. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Der Rettungshubschrauber, der im Anflug war, wurde abbestellt. Die Straße wurde vorübergehend beidseitig gesperrt. Am Unfall waren keine weiteren Personen beteiligt. Der Rettungsdienst, die Polizei und Freiwillige der Feuerwehren aus Deensen, Arholzen, Schorborn und Stadtoldendorf waren im Einsatz. Ein Seelsorger wurde hinzugerufen. (beb)