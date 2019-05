Sonntag, 12. Mai 2019

Tötungsdelikt in Grohnde: Opfer obduziert, Haftbefehl gegen Täter erlassen

Symbolfoto TAH

Grohnde. Sonntagvormittag wurde der Leichnam der 25 Jahre alten Frau, die am Freitag in Grohnde Opfer eines Gewaltverbrechens wurde (der TAH berichtete), in der MHH in Hannover obduziert. Die Obduktion hat die erste Meinung der Ermittler bestätigt: Die junge Frau starb durch Gewaltanwendung gegen den Hals. Der 23 Jahre alter Täter, der am Sonnabend in seiner Vernehmung zugegeben hatte, die Frau getötet zu haben, wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen. Der 23-Jährige wurde zwischenzeitlich einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Derzeit sucht die Polizei noch nach einer Waffe, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat steht.